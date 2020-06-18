總統府將提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，黃健庭今天下午到中央黨部拜會主席江啟臣「告知」此事，國民黨決定祭出黨紀處分，可能予以開除黨籍。

考紀會主委葉慶元表示，依黨員違反黨紀處分規程，「未經本黨同意出任其他政黨執政政務官」即屬違反黨紀，所謂「本黨同意」並非黨主席同意即可，而是聯合執政或黨對黨協商，因此黃健庭若出任監察院副院長即違反黨紀，將請台東縣黨部提報中央考紀會，撤銷或開除黨籍。

不過國民黨祕書長李乾龍非常氣憤，他表示，在此節骨眼，黨員不宜到蔡政府任職，更何況事先未報請黨中央討論；此事一旦屬實，將由台東縣黨部快速釐清後，立即提報中央考紀會，予以最重的開除黨籍處分。

據指出，國民黨尋找高雄市長補選人選，也考慮找黃健庭，但黃並未應允，不料今天突然被黃告知要出任監察院副院長，令黨中央相當氣憤。

據悉， 2016 年蔡政府任用李大維出任外交部長，當時李大維未獲黨中央同意，不過李事先辦理停權，因此未受國民黨黨紀處分。

(中時 )