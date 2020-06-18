對於近日發生在中印邊境加勒萬河谷的駐軍衝突導致印方20 名士兵死亡，大陸媒體網紅胡錫進在推特上發表表示，印軍死亡人數一天內由3人暴增至17人，顯示印度軍隊緊急救助傷員能力的嚴重落後，不是一支真正有現代高原作戰能力的軍隊。把年輕軍人推向致命衝突，印度政府要承擔責任。

印方公布新增17名士兵在中印邊境衝突中死亡，使得此次衝突事件死亡人數高達20人，甚至還有4人處於傷重危急狀態。印度軍方表示，這17名在加勒萬河谷肢體衝突中受傷的印度軍人暴露在零度以下的高海拔地區，是他們死亡的主因。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進為此在深夜連發兩條推特稱，第一條：「這肯定不是我這樣的中國人希望聽到的消息。中印軍人的生命都是寶貴的。把這些年輕軍人推向致命肢體衝突的印度政治力量要對他們的死承擔責任。印度必須停止邊境冒險。」

胡錫進接著說，第二條：「多達17名受傷印度軍人被報導因得不到及時搶救而身亡，這反映了印度軍隊緊急救助傷員能力的嚴重落後。這不是一支真正有現代高原作戰能力的軍隊，印度輿論需要清醒。」

胡錫進接著說，關於大陸軍人在加勒萬河谷地區與印軍肢體衝突中的傷亡情況，中國大陸很關心，印度媒體也很關心，還有印度同行向老胡私下打聽的。那麼中方為什麼沒有公佈呢？他在夜裡又發了一個推特說：「中方沒有公佈解放軍士兵在與印度軍人肢體衝突中的傷亡數字，我理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。」

胡錫進最後再次對網友們說，請相信大陸政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對我方傷亡人數的傳言。

(中時電子報)