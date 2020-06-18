蔡英文總統提名監察院正副院長，將由前高雄市長陳菊、前台東縣長黃健庭「綠藍配」出任。在陳菊接任監察院長已引起眾多非議之際，黃健庭成為黑馬，再度投下震撼彈，更令人見識蔡政府出手之快、狠、準。

陳菊目前還有高雄氣爆、慶富案等數案纏身，先前傳出蔡總統將提名陳菊當監察院長，猶如被告成了法官，即引起社會廣泛訾議。儘管如此，陳菊果然即將成為監察院長，印證柏台御史鏡在掌權者眼裡，只不過是姐妹情深的恩遇名器，公理法治實為破鏡敝屣。

如今蔡政府又在高雄市長補選前，佈局藍營的黃健庭出任監察院副院長，更印證國家名器在統治者手裡，還可作為黨同伐異、裂解政敵的工具，也可看出民進黨對付政敵，下手不僅刀刀見骨，還想刀刀斷骨，「趁你虛，要你命」的狠勁十足。

國民黨在蔡政府上台後，早已被黨產會、促轉會如同以膝壓頸的手段，追殺、凌遲得奄奄一息。今年初大選慘敗，氣勢更衰，正待改革重振之際，又面臨高雄府會龍頭雙失，至今市長補選候選人也難產，國民黨士氣及處境更危殆。

結果前有林有志、謝立功奔向柯文哲擔任北市府顧問、黨祕書長，如今又有黃健庭被綠營拉龍轉向擔任副院長，而謝、黃兩人轉奔敵營的共通點，都是木已成舟之後，國民黨才後知後覺，其間透出樹倒猢猻散、牆倒眾人推的氛圍，更點出國民黨沒資源、沒舞台的艱難困境；在執政當局、其他政黨一再以名位利誘招手下，國民黨可得當心出走潮了。

(中時 )