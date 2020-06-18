新冠肺炎疫情期間，馬偕醫院接到了來自馬偕牧師故鄉加拿大的求救信，信中表達急需醫療資源。馬偕紀念醫院考量目前醫事人員無法出國等諸多限制最後決定，今天捐出15萬片醫療外科口罩，加拿大商會會長特別感謝馬偕醫院善舉，同時也再次展現「Taiwan can help」。

馬偕是加拿大長老會派往台灣的首位傳教士，馬偕醫院表示，國際肺炎疫情嚴重，加拿大安大略一名Wilson牧師5月28日發出一封信向遠在台灣的馬偕醫院求援，信中表示急需醫療資源，特別是醫護人員最需要的口罩。

馬偕醫院表示，在考量禁止醫事人員出國與隔離期漫長等限制，決定著手提供醫療外科口罩做為該國防疫第一線使用，經討論後決議購買15萬個口罩，醫院以自費方式購買，合併運費與關稅，預估醫院負擔110萬元。

馬偕醫院院長劉建良表示，今年是馬偕建院140週年，回顧140年前馬偕博士於台灣北部醫療傳道，在醫療、教育的貢獻淵遠流長，此次防疫物資捐贈並以視訊分享醫院防疫經驗，便是馬偕紀念醫院茁壯後的回饋與分享，也促成馬偕紀念醫院與加拿大再次連結，彰顯「Love From Taiwan, love from MacKay」

加拿大商會會長JC Guedon表示，感謝馬偕紀念醫院捐贈，這是加拿大急需的醫療物資。加拿大駐台辦事處副處長 Julia Buss同樣感謝馬偕紀念醫院的善舉，相信對加拿大的抗疫之路有所幫助。

馬偕醫院表示，這一批醫療外科口罩預計將以國際快遞運送至加拿大，再由多倫多台北經濟文化辦事處、加拿大台灣同鄉會、加拿大馬偕委員會共同協助，將珍貴的防疫物資分送到加國醫護人員手中。

(中時 )