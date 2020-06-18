中信兄弟「周董」周思齊在「恰恰」彭政閔去年引退後，晉升為全隊最年長的球員；全聯盟則排名第3，僅次於統一獅隊高國慶（41歲）、潘武雄（39歲），不過周董今年的表現要比兩人亮眼。目前打擊率3成37、5轟、18打點，並扛下黃衫軍中心打線的任務。

接近不惑之齡還能保持良好的狀態，周思齊表示，最重要的是「持之以恆」的訓練，平常該做的訓練絕不馬虎，尤其體能一定要做好做滿，隨時強化心肺功能，才能保持良好的身體狀態。不管教練是不是用他，練習的情形都一樣，這也是一種職業的心態，隨時做好準備，有機會就好好把握住。

身為全隊最年長的球員，周思齊很樂於分享自己打球的經驗，也很願意和後輩互動，相互學習才能保持進步。他也會開玩笑提醒隊友，有打點機會時眼睛要放亮一點，因為不僅對球隊贏球有貢獻，對自己的荷包也會有好處，畢竟要打贏比賽才有勝場獎金。這不是現實，而是確實做好自己的工作。

(中時 )