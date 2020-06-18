高市長補選 韓家軍曹桓榮領表 名嘴：藍軍這人麻煩了

韓家軍、前民政局長曹桓榮到高雄市選委會領表，表態參選高雄市長補選。名嘴陳東豪表示，國民黨未來補選應是用徵召的方式，國民黨主席江啟臣麻煩了、多了一個要協調的對象。

陳東豪在政論節目《前進新台灣》中表示，他聽到的是曹桓榮和李佳芬的淵源比較深，曹桓榮在韓國瑜當市長和選總統時，是蠻重要的，韓在花蓮造勢那一場，那是傅崐萁的場子，卻是由曹桓榮到場壓陣，可見曹桓榮在韓作組織部署時的角色，即使不是在決策的最核心，也是在執行的第一線。

陳東豪指出，曹桓榮去登記，只是給江啟臣製造麻煩，曹桓榮會讓江啟臣在高雄市長找補選人選時，多了一個麻煩、多了一個協調對象。如果曹桓榮真要選到底，江啟臣要怎麼辦？反正曹桓榮沒什麼好損失的，因若不是補選，大家會去講曹桓榮嗎？若曹桓榮有政治企圖心，他打的是韓家軍的旗子，到時江啟臣是要跟曹桓榮談，還是要跟韓國瑜夫婦談。領表但不一定參選的動作，最大的好處是江啟臣必須出來談，不過是要跟誰談？這是一個有趣的過程。

民進黨新北市議員何博文則表示，國民黨僅剩下韓國瑜還有餘溫，曹桓榮出來登記，絕對有相當的政治含義，不管最後他出不出來，在國民黨內一定捲起一陣旋風。反過來看，陳其邁這次參選，真的沒有外界講的那麼樂觀，陳其邁這一局承擔的風險非常大，陳其邁也是戰戰兢兢，副院長辭職了，第二天一早5點立刻掃市場。因為沒有一場選舉是穩贏的、包贏的。

韓國瑜慶生宴，曹桓榮和韓國瑜夫婦合影。(翻攝曹桓榮臉書)

(中時電子報)