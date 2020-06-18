今年最大獎來了!威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了，在連槓效益下，台彩預估，威力彩下期銷售金額為2.2億元，頭獎累積金額上看9.2億元，若由一人獨得，將是今年最高頭獎的幸運兒。

根據台彩網站公告，109000049期的威力彩開獎號碼依大小排序分別為06、12、20、25、27、37，第二區獎號為05。

(中時 )