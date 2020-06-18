今年最大獎來了 威力彩頭獎上看9.2億元 23:282020/06/18 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年最大獎來了!威力彩頭獎上看9.2億元。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年最大獎來了!威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了，在連槓效益下，台彩預估，威力彩下期銷售金額為2.2億元，頭獎累積金額上看9.2億元，若由一人獨得，將是今年最高頭獎的幸運兒。 根據台彩網站公告，109000049期的威力彩開獎號碼依大小排序分別為06、12、20、25、27、37，第二區獎號為05。 (中時 ) #威力 #頭獎 #今年 #金額 #大獎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 全聯開賣中衛口罩！大神分享全台據點整理包 - 生活 韓國瑜被罷免後回歸雲林 她曝佳芬姐心情大轉折 - 生活 重罰15萬！孟加拉夫妻遭起底驚人背景 綽號「孟國郭董」 - 生活 中衛口罩PChome 24h新一波開搶時間曝！各通路懶人包 - 生活 中衛口罩6色一次上！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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