現在越來越多人買不起房，不過房市卻連三年復甦，不少縣市房價已創歷史新高，讓民眾買房壓力再度攀升。有民眾在房屋買賣網看中一個物件，但從實價登錄網卻發現該物件剛買進就馬上掛賣，至今7年未售出，對此十分不解。網友曝暗黑真相：遇到這種最不好談。

該原PO在「買房知識家（Q你的A）」上表示最近看上一間房，卻從實價登錄裡看到該物件「從103年買進後就開始掛賣」，到現在已賣了7年。詢問仲介後，告訴她屋主期間有將屋子承租，所以買方不能好好看房，導致一直沒賣出去。賣了七年賣不出去的房子原來只是正在出租，但原PO相當好奇，「有人買進房後立馬賣出嗎？」

貼文一出，網友馬上得出「這位屋主並不缺錢」的答案，並指出這種房子要成交多半困難，因為物件持有者是投資客，錢沒談到就不想賣出，又因為不缺錢，放7年，當做收租用，沒售出也願意。

網友表示，「是賣太貴賣不出去才會一直出租」、「有極少數的屋主，真的不缺錢，反正還能收租。」、「沒貸款不缺錢 價格難談」、「他可能是投資客，之前也遇過類似狀況，詢問左鄰右舍都知道賣很久賣不出去，屋主就繼續租人，確實價格不好談」、「投資客買進再賣出~價格不好談的~因為他要賺」。

(中時電子報)