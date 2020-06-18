上次美國總統大選敗在川普手下的前美國國務卿希拉蕊．柯林頓受訪時表示，在川普在這次新冠疫情中的表現比先前預想的更糟得多，她向川普喊話說：「安靜地走人吧（Just go away)!回去打你的高爾夫球去，謝謝你了！」

據《觀察者網》引述英國《天空電視台》(Sky TV)對希拉蕊的專訪說，在談及最近美國疫情時，希拉蕊表示川普的表現比她4年前所預想的還要糟糕，「選舉結束後，我曾和很多美國人一樣希望他能夠擔起總統的重任，不要像我所害怕的那樣糟糕。不幸的是，他變得更糟。」

希拉蕊認為，此次新冠疫情深刻總結了川普的執政失敗，「他拒絕承擔防疫失敗的責任，在確診病例暴增前，他拒絕聽從專家很早就給出的警告，最後他對疫情感到厭倦了，認為疫情影響到他連任，他乾脆就不參加防疫會議，連續幾周不與首席衛生專家商議疫情。他還試圖轉移公眾視線，讓大家不要關注在他的防疫失敗上。」

被問到即將到來的選舉，希拉蕊毫不猶豫地表示，「拜登必勝！」她還建議川普：「安靜地走人吧，回去打你的高爾夫球去，謝謝你了！」

在採訪最後，希拉蕊還談到了自己在疫情期間的生活，她笑說自己和主持人一樣有3個月沒有剪頭髮，還說自己現在接受採訪時，下身還穿著睡褲，「等採訪一結束，我會立刻把我的襯衫換掉！」

(中時電子報)