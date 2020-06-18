原來脊髓也會中風，即俗稱「龍骨中風」；根據統計，脊髓中風佔心血管疾病不到1％，但過去對這樣的疾病多無法有效治癒，病人多終身癱瘓；神經重建權威、義大醫院院長杜元坤獨創「神經繞道手術」，讓患者有重新站立的機會，預估脊髓中風的治癒率從不到1成，大幅提高至7成，而中風後的手術治療黃金期是3至6個月。

杜元坤形容自己很瘋狂，為了研究獨門技術，每天幾乎只睡四小時，主要核心觀念是神經繞道手術，透過超級顯微手術的運用，替神經做新的通路，讓神經能點對點的「對接」，這是杜元坤領先世界的獨門手術，以重拾病患下肢功能、提升生活品質為目標。

杜元坤進一步指出，透過脊髓神經繞道手術，繞過脊髓神經受損的區域，克服神經疤痕組織形成的物理性障礙、以及抑制神經再生的細胞因子形成的化學性障礙，使得脊髓神經得以沿著重建的途徑，順利的再生，和遠端的神經組織形成功能性的突觸，將神經訊號傳遞下來，達到功能性的恢復。

脊髓中風的治療因為有其複雜性，傳統是「不開刀，只靠復健治療」，或者是利用神經減壓手術，杜元坤表示，成功率通常不到1，因為神經組織自我再生能力就非常有限，中樞神經，也就是脊髓神經更是如此。

逾60歲的葉博聞去年因主動脈剝離接受心血管手術保命，卻因長時間缺血，肚臍以下失去知覺，在接受杜元坤「脊椎神經重建手術」治療後，經過幾個月的復健，現在可以穿鐵鞋、透過輔助器走路。

不過，預防勝於治療，杜元坤建議，最好的預防方式是透過規律的生活、固定的運動，以控制好血壓，少鹽、少糖的飲食習慣，也能降低中風發生的機率。

(中時 )