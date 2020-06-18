黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、小賴、婁峻碩、紀卜心、詹子晴、凱希、荳荳、以及孫生等人參加八大綜合台《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」2020季冠軍爭霸戰，所有人為了豐厚獎品卯足全力，讓首次參與爭霸戰的孫生忍不住搖頭，「你們為了獎品都瘋了」。

一開始孫生就投降表示：「可惡，我怎麼看不太懂你們的操作？這局MVP無望了！」沒想到他還被眾人攻擊嘴唇慘白有狼樣，令他忍不住激動回應：「你們集體攻擊我太狂了！為什麼要弄我？什麼叫做嘴巴乾？還是我說你膝蓋有橘皮、臉有點垂，所以你有狼樣！」最後更搞笑自嘲：「你們是不是看我是笨蛋？不要弄我這個笨蛋喔！我也是會咬人的啊。」

眾多玩家邱鋒澤（左起）、陳零九、荳荳、詹子晴、孫生、婁峻碩、凱希、紀卜心、小賴、黃偉晉一同參賽。（八大提供）

此外，眾人為成功奪得MVP，現場還一度變成樂透猜獎大賽，大家不靠邏輯，靠感覺點出誰是狼人，浮誇系玩家黃偉晉更開玩笑直言：「挑戰季冠軍完全沒邏輯，純粹感覺啊，怎樣？」陳零九更歪樓坦言是為了獎品而戰，「為了獎品，我就算拿平民也會打操作，因為不打操作，怎麼拿獎品」？

季冠軍爭霸戰獎品豐厚，包含季冠軍水晶獎盃及價值數萬元等多項大獎，都將由MVP一人獨得。為了爭第一，婁峻碩使出小手段，希望減少一個對手，當下便對著2019年度MVP小賴喊話：「如果我拿冠軍，你要什麼我都給你！」沒想到小賴聽後也馬上棄權表示：「你說的喔！那我直接讓他。」

(中時 )