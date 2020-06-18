台灣疫情雖趨緩，但全球疫情仍持續延燒，這也讓只能在機場免稅通路運作的昇恆昌吃了大苦頭，以桃園機場為例，疫情期間每日的出入境旅客雪崩至千人不到，就算現在疫情趨緩，境外旅客無法入境，雖然政府有條件開放轉機不入境與購買免稅品的條件，但國際觀光產業，沒有搭飛機的國內外旅客，就沒有營收來源，註定無法拯救過去三個月近乎掛蛋的業績。

而國內免稅業者昇恆昌也因為這波疫情影響，幾乎可以說是疫情衝擊的最大犧牲者，光員工數逾6000人，每月要支付的員工薪水高達上億，就算主管全面減薪，董事長不支薪，仍舊是杯水車薪。目前全球免稅商店均深受疫情影響，昇恆昌也是受害者之一，除了減薪外，企業同時開放免稅品在境內銷售，只求「少賠一點」，只能寄望政府盡速提供協助方案並早日解封航線，同時昇恆昌預計7月開始關閉台中與高雄一半的免稅商店，希望能與員工一同渡過這波艱難的疫情時刻。

國內免稅業者昇恆昌也是這波疫情的最大受害者之一。（昇恆昌提供）

(中時 )