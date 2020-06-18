美式賣場好市多廣受歡迎，不少特惠價以及獨佔商品更是深深擄獲民眾的心，光討論商品的社團就多達100多萬人，足見其人氣。一名男網友就在社團內分享自己新購買的保溫瓶，表示原本還不信，使用過後才發現有夠誇張，因為超過24小時，瓶中竟然還有冰塊，引發熱烈討論。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享自己購買的保溫瓶，表示自己周二凌晨12點，把瓶子拿去裝滿冰塊跟水，周三晚上11點半進公司後，發現瓶子內竟然還有冰塊，直呼不可思議。

有男網友裝滿水與冰塊後，超過24小時打開一看，冰塊竟然還在，直呼不可思議 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

不少網友看到後紛紛留言：「這個我也有買，超強」、「真的好用」、「超級好用，每個顏色我都買了一個」、「大推，保冰超強」，但也有網友反應：「這個保冰很強，保熱就不太行」、「可以保溫、保冰，但不能保熱」、「裝熱水瓶蓋很快就壞了」、「說明書有寫保冰比保熱的效果好，拿來泡冷泡茶超棒」。

(中時電子報)