原PO在《爆廢公社》上表示「天氣真的有夠熱，但這畫面夠養眼了。」(摘自爆廢公社)

受到太平洋高壓帶影響，台灣連日受太陽直射，許多縣市都出現35-36度高溫，甚至是37-38的極端高溫。不過正因為全台天氣熱烘烘，民眾竟在市區目睹養眼的景色，他拍下2位穿著清涼的女孩直接穿比基尼和短版背心，直接在路上奔馳。衝擊的畫面讓他感嘆：年輕真好！

原PO在《爆廢公社》上表示「天氣真的有夠熱，但這畫面夠養眼了。」並貼出2位女性騎著車，上衣卻失蹤只剩下比基尼，在市區街頭穿梭一景。他表示「如果正妹也在爆廢裡，我要說年輕真好」。

貼文一出，馬上引起網友暴動，紛紛大讚「夏天才是最好的季節」、「這就是我喜歡夏天的原因」、「對日曬色的正妹完全沒有抵抗力…」。不過也有女性網友擔心表示「好可怕 感覺會曬傷」、「一定會曬傷...」、「都不怕曬傷，只能說年輕真好 」。

對於2位辣妹的穿著，也是有人不以為意表示「健身房現在都是這樣」、「澎湖現在也一堆」，不過在市區裡出現這種難得的景色，也讓旁人震驚直呼「還以為這是小琉球才有的樂趣」！有老司機指出，這個地方在台南安平五期一帶，地點曝光後，更有網友說「這條路我天天經過，怎麼沒有這種好福利！」

(中時電子報)