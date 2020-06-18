金正恩胞妹金與正因不滿脫北者在停戰線散播反北傳單，下令炸毀兩韓聯絡辦公室，讓館長也怕爆認證「目前全世界最兇的女人沒有之一」；而通靈大師江嘉葉觀金與正的面相，就直言她有成為最高領導人的機運。

江嘉葉表示，金與正身材瘦高、走路輕快，是思想敏銳的人，平常和人打招呼都笑容滿面，牙齒整齊有力，代表她堅強刻苦，面對不順的環境能忍耐吃苦、隱藏自己，但其顴骨高聳氣強，對權力欲望很強，一旦掌權，會發揮得淋漓盡致。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

尤其金與正年輕，有的是成大事的衝勁，可她不懂事緩則圓，不懂國家事務應小心應付，雖然這次炸毀兩韓聯辦的確贏得全世界的注目，但也讓全球「剉咧等」，害怕她接下來還有瘋狂舉動。

江嘉葉指出，金與正的笑容雖然看似和善，但細長的眼型和透出的光彩和氣場，是心中自有打算，不是表面的和善，她目前額頭上閃亮的光芒，有成為最高領導人的跡象，顴骨也散發出銳氣，有掌大權的機運。

(中時電子報)