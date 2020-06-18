健保署意欲推出健保自費醫材上限新制，引起醫界強烈反彈，眼見風波越演越烈，總統蔡英文也親下令，要求行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中繼續研商，陳時中也在13日週六下午與召開會議，與醫界溝通，與會的胸腔科醫師蘇一峰也在臉書曝光逐字稿，傳到PTT後，也讓許多鄉民直問「陳時中到底在說啥」。

蘇一峰公布613醫材會議逐字稿，並推出好讀版讓網友觀看，透過該份逐字稿可以看到，與會醫師幾乎都一面倒表達反對意見，然而陳時中卻在Ending時說：「我想時間也差不多了，我覺得大家滿有共識的，有時候溝通就是這樣子嘛」，認為大家都已達成共識，並不斷強調「Friendly」，要尋找其他更friendly的推行方式，也要努力來做一個比較對user friendly，讓醫病關係能夠建立起來的方法。陳時中會議中決策原訂8月1日的實施就暫緩，但也強調不能拖太久。

陳時中也為健保署打氣喊話，他表示這次看起來就知道溝通很困難，「我們都面對面坐在這裡了，真的是溝通，有些大家不要太在意，也必須給我們健保署的同仁一個鼓勵」，表示健保署很辛苦，政府也必須面對問題、處理問題，盼望大家不要把他們汙名化。

文章傳至PTT後，不少鄉民都直呼「陳時中到底在說啥」、「部長所謂的達成共識到底哪來的」、「他的結論跟大家真的不一樣」、「難怪施醫師會傻眼」、「沒找柯文哲討論，側翼這篇連理都懶得理」、「阿中部長的邏輯是不是跟別人的太一樣？他看來就是想推，要不是今天與論反彈力量太大，搞得總統也出聲了，他才緩，不然他早就推下去了。還說什麼兩個月內要再議」、「滕西華有夠扯的，還敢說不是自己要求關直播」、「為什麼民進黨不先處理房價」。

(中時電子報)