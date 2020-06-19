近年全球受到流行性病毒影響，繼13年前的SARS之後，陸續有MERS、H1N1...再到這次的新冠肺炎，導致全球確診人數突破400萬人，死亡人數也逾30萬，讓人類不得不重視病毒帶來的威脅。目前最有效的防疫方式就是戴口罩、勤洗手，但是病毒無所不在，難保完全杜絕病毒侵襲。為了更落實防疫，新潤建設機構憑著有遠見的好眼光，開先例於去年(2019)推出「新潤氧生宅」，將防疫擴大範圍，打造安全性極高的防疫社區，讓民眾居住的每分每秒都好安心。

新潤總是用“心”傾聽客戶要什麼，打造出最符合現今消費者的需求。/新潤提供)

新潤建設機構一直以來都以「心建築・新建築，新潤最懂你的“家”」為初衷，總是用“心”傾聽客戶要什麼，並融合消費者意願及創“新”思維，打造出最符合現今消費者的需求。新潤建設機構於去年(2019)推出「新潤氧生宅」，希望建造一個以健康為走向的建築，他們不但安頓好消費者的居所，連健康也顧到了。新潤興業協理蔣秀婷表示，新潤保持初衷並為客戶思考能為他們做什麼，我們開始思考讓建築變成更適合居住的「家」，因此防疫社區由之而生。

每天外出上班，就算戴著口罩還是經常暴露於危險之中，就算戴好口罩、勤洗手，還是容易因漏網之魚而染疫，但若是家中就有防疫防護罩，讓久待的空間更安全，那麼防疫就會讓人更安心。新潤建設機構將三重防護搬進社區內，包含每戶都有除氯淨水設備，讓喝進身體的水及接觸皮膚的水都變得好乾淨；公共空間配置醫療等級空氣清淨機，頻繁進出的公共空間(包含電梯)都能有效抑制病毒，避免交叉感染；居家室內採用防霾紗窗及日立淨化箱，阻隔戶外霧霾及PM2.5的入侵，使室內空氣乾淨又清新。

新潤每年都會舉辦年終客戶尾牙。/新潤提供)

新潤建設協理劉文邦提到，防疫社區的設備是直接包套做到好，而這樣的做法也成為同業的效仿對象，認為如此可以提升台灣建築建設，樂見其成。此外，除了既有的硬體設備之外，社區內還會不定時規劃互動課程，健身房也會安排教練課程；值得一提的是，新潤每年都會舉辦尾牙，邀請住戶共襄盛舉，進而增加住戶彼此間的互動。

新潤建設機構成立12年以來，已為5000戶家庭圓夢成家，且始終為消費者創造更精緻有品味的居住生活，提供「主動、積極、透明化服務」及「價值、藝術、人性化建築」服務，也是時時刻刻以消費者的立場為出發點，無論是建材、外觀設計、施工過程等，甚至到交屋、售後服務的每一道程序，都以「創造好宅」為最終目標。一棟房子好不好，入住就會有切身感受，而用“心”建造的房子絕對值得你用心感受。

(中時電子報)