不久前才開通的環狀線，讓大坪林成為寸土寸金的捷運核心地段，由於當地許久沒有推出新案，讓出自台信開發建設的指標個案「台信城易迅」，在新店快速引起當地居民的眼目，讓建設公司決定提早啟動開工，甚至絲毫未受疫情影響，創下單週70組的來客紀錄，至今已熱銷6成！

「台信城易迅」新店新指標 高科技翻新舊時代

而從2009年動工，等了11年的捷運新北環狀線終於在今年1月31日正式開通，著實為身為環狀線起點的大坪林捷運站給了一劑強心針，也正式升格成為雙捷運規格的樞紐捷運站。「台信城易迅」距離捷運大坪林站的繁華商圈僅僅350米，包含應有盡有的百貨商場J-mart、星巴克，以及大豐路、民權路、北新路商圈，學區則鄰近大豐國小，醫院則是耕莘醫院；此外，附近林立各大科技公司，像是宏達電、鴻海、技嘉等等公司行號，吸引許多科技新貴到此購屋置產、居住，也讓「城易迅」成為當地新店人很感興趣的新建案。

新店屬於早期開發區域，因此老舊公寓林立，許多中古屋大樓的屋齡至少有10年以上，但「台信城易迅」經過10年的整合，終於推出大面寬基地條件的建案，提供買家更多舊換新、大換小的新選擇，並且以全新的高科技取代老舊工法，呈現更現代、更優化的新興建築。

台信城易迅專案副理吳宗翰示範大樓中央監控系統。/中時電子報攝

安全防護大升級 智慧藍芽保全系統、聲控智慧一次擁有

「台信城易迅」將建築的安全防護大升級！無論是大樓中央監控系統、安防監視系統、大樓門禁系統、住戶對講保全系統、E-TAG車輛進出管理、公共設施系統等等，都將監控智能化！大樓甚至可以掌控防災資訊，包含節能照明管理、大樓水資源、公共偵測設備警報等，都能統一管理；門禁管制系統還擁有大樓IP型遠端開門功能、QR-CODE功能讀卡機、藍芽功能讀卡機、玻璃鏡面讀卡機，管理住戶出入的人流，再也不怕閒雜人士接近遊蕩。

至於住戶室內對講機的部分，每戶皆可選擇7吋或10吋機種，均提供遠端對講機功能APP，不額外收取任何費用，可永久使用；智慧型自動感應玄關門機，配有200萬紅外線夜視功能鏡頭，可刷卡設定保全迴路啟動，並擁有先進魚眼鏡頭解像技術，可門口監看無死角。而住戶APP遠端對講系統，可在住戶外出上班時間，運用對講機影音遠端對講系統，可以選擇使用影像或語音進行聯繫。

「台信城易迅」標配–AI智慧家電控制，用戶可以透過手機遠端操控，隨時透過手機觀看家中狀況及控制家電。/中時電子報攝

隨著科技發達，智慧宅將是未來的趨勢，「台信城易迅」搶先一步，搭載全屋無線智慧宅系統，只要語音就能控制窗簾、室內溫度、家電及照明。主要功能為AI智慧保全功能，整合了防盜告警及災害安全告警主機的功能，用戶可以根據環境需求選配相關的防盜偵測器，或是災害安全偵測器對家庭或場所，進行防盜和災害預防告警；另一功能為AI智慧家電控制，用戶可以透過手機遠端操控，隨時透過手機觀看家中狀況及控制家電；AI智慧聲控功能，可以讓用戶輕鬆使用聲音控制家裡的燈、冷氣、電動窗簾，讓生活變得更加便捷。

台信城易迅專案經理陳宇博。/中時電子報攝

採少見7拚3電梯規劃 預計2023年第一季完工

台信城易迅專案經理陳宇博表示，因受少子化的影響，未來小家庭是趨勢，「台信城易迅」改變坪數規劃，坪數20-40坪皆有，但至今小坪數皆已完銷，而且在建案推出後，沒有太多廣告及優惠活動，每週還是平均都有60至65組來看房，看得出受歡迎程度，完全沒有受疫情影響。「台信城易迅」的樓層規劃為地下4樓、地上17樓；規劃戶數為109戶，2房、3房；公設擁有接待大廳、空中花園及健身房，而且是7拚3電梯的少見多拚規劃，採光度夠、臥室皆有採光的特色，預計2023年第一季完工。

(中時電子報)