【回憶殺】「台灣第一美人」蕭薔外型高挑、臉蛋姣好，出道31年跨足戲劇、電影、廣告、歌唱、寫作等多元領域，感情方面雖未婚，也傳出多段緋聞，各個話題十足、真真假假難以分辨。

1.張菲

（圖／中時資料照）

蕭薔曾和「綜藝大哥大」張菲爆出曖昧情，兩人還被媒體拍到疑似同居的照片，張菲也坦承「我想佔有蕭薔」，不過卻遭到雙方否認有進一步的發展。

2.林金龍

（圖／中時資料照）

蕭薔多年前被媒體拍到和已婚富商林金龍開車同遊，還讓對方直奔香閨過夜，甚至傳出每年8000萬台幣的價格包養，但都遭到雙方否認，只承認是普通朋友的關係。

3.陳俊生

（圖／中時資料照）

蕭薔1998年和「台灣第一男模」陳俊生合作電視劇《燕雙飛》、《明天有你》傳出互有好感，常常在片場「咬耳朵」，這段戀情還被蕭薔的哥哥認證「陳俊生曾是我妹妹的追求者。」

4.齊秦

（圖／中時資料照）

蕭薔2008年被拍到和齊秦約吃飯，兩人還牽起小手、宛如熱戀中的情侶，事後齊秦坦承「我喜歡人家，人家不一定喜歡我」，疑似單方面告白，蕭薔則是嬌羞地表示：「這種事怎麼讓女生來說嘛，小哥說什麼就是什麼啦！」不過這段緋聞被質疑只是發片炒作。

(中時電子報)