台南的日照條件居全台之冠，是發展太陽光電的首選場域；市長黃偉哲表示，漁電共生不只種電，更重要是「共生」，技術上已證實漁、電共生沒問題，不僅可達一地多用的目標，生態補償也會努力去做，開發綠能秉持務實、開放原則，面對壓力仍須勇於承擔。

「綠能不是萬能，但沒綠能萬萬不能。」黃偉哲說，台灣的核能電廠除役之日不遠，火力發電的能源除了受制進口，還有價格、天然氣接收站建設不易等問題，風力、太陽能光電兩項綠能的技術相對成熟，在不缺電的前提下，綠能成了不得不的選項。

黃偉哲以漁電共生為例，期滿後不想種電，只要拆掉光電板，魚塭即可恢復原來的用途，對環境相對友善。台南沿海魚塭面積全台規模最大，因此成為發展漁電共生的重要基地。

黃偉哲認為，台南市申設、運轉的光電量全台第一，目前台南市的電力自給率約百分之卅九，其餘電力從高雄供應，多一些光電來提高電力自給率是好事一樁，同時也能改善火力發電帶來的空氣汙染。

黃偉哲坦言推動漁電共生等光電開發壓力不小，主要基於對土地和城市負責的態度務實開放，南市府不但盤點七股、將軍、北門的魚塭申請光電的同意備案，同時也將邀學者專家成立地面型光電監督小組，依規定對有爭議的開發案展開查核。

至於外傳光電板設施會溶出有毒重金屬，清洗光電板也會造成汙染，黃偉哲認為勿空穴來風，一切讓科學專業說話；例如海邊的魚塭有較強海風，可能造成光電板支架鏽蝕汙染養殖池，經濟部、農委會就要訂出嚴謹的標準，「一切按標準走，標準嚴謹、態度開放」。

有養殖戶擔心種電後，漁塭溫度改變、影響養殖的質量，水產試驗所所長陳君如表示，在雲林試驗結果，夏天日照強時，有光電板遮蔭，對虱目魚、吳郭魚、白蝦等不需要多日照的低水溫魚種更為有利，魚體重量更重。

另以藻類為餌料的文蛤來說，在日照較弱、不利藻類生長的季節，會在池中補充人工飼料和益生菌，產量可維持在八、九成，也比預期好。水試所發現，夏天有高溫和降雨沖淡池水海水鹽度的兩大變數，有遮蔽的光電池因水溫、鹽度相對穩定，養出來的文蛤比露天池略重。

海洋大學水產養殖系教授陸振岡表示，漁電共生的養殖質量、品質，技術上都能克服，台灣環境及技術條件得天獨厚，建立相關經驗後有國際競爭力，可以「整廠輸出」，賺取更大的智慧財，目前德國也正發展漁電共生，打算前進日照及養殖條件都不錯的越南發展，是主要勁敵。

陸振岡說，台灣養殖技術世界頂尖，也有很強的科技實力，若能結合物聯網發展AIOT智慧化養殖管理系統，結合漁電共生，將大大改變台灣漁村的養殖產業型態，有助產業升級，即使國外的魚塭，也能在台灣監控，既解決能源需求，也能升級產品、提高價值。

台南發展漁電共生，期望改善養殖環境，未來導入AIOT智慧養殖技術升級養殖產業。/圖業者提供

(中時電子報)