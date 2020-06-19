日前一調查指出，全台所得總額中位數前10名，除了第六名是台南市之外，其他9個名次，全由新竹縣市包辦。新竹科學園區的加持下，新竹有不少科技新貴，並選擇在新竹落地生根，連帶拉高所得平均。

簡約的設計、最佳採光設計，從接待中心落實豐謙Vita的設計風格。(圖由業者提供)

10大賣點與20大特色 默默熱銷的潛力股「豐謙Vita」！

高薪卻也高壓的工作環境，竹科工程師在找尋「家」的落腳時，更在意愜意且舒適的生活居住空間與環境。在竹北高鐵重劃區就有這樣的都市綠色叢林「豐謙Vita」，不但是豐謙建設在竹北的第一案，面對水岸第一排，從家裏看出去便是一幅巧奪天工的山水畫，夜幕低垂時，映入眼簾的是興隆橋的燈光秀。戶戶角間，無論是採光或是通風都非常好，享有永久棟距，擁有無限視野，就連建案後方的隘口八街方向也有90米的棟距。

綠意休閒的環境優勢，水岸+公園+綠地，無限大視野100%增值力。(圖由業者提供)

綠色叢林少不了公園與綠地，豐謙Vita步行約4分鐘可至公九公園，距音符公園約2分鐘車程，一樓更有千坪中庭花園，度假式的遊戲特區，是孩子們的快樂天堂。住戶們再也不用千里迢迢到陽明山或武陵農場賞櫻，興隆路上即將動工興建櫻花步道。

生活採買方面，車程約3分鐘可達全聯福利中心竹北隘口店、頂好超市。步行約8分鐘即可達新竹高鐵站，吃喝玩樂應有盡有，還有緊鄰高鐵站的6+Plaza購物廣場，集結商辦、商城、餐廳、飯店的多元複合大樓，周末假期可至文興路方向的網紅餐廳朝聖。

交通方面，車程4~5分鐘可至六家火車站、高鐵新竹站，亦有68快速道路及國道一號及國道三號可利用。

專業又親切的建案專員。(圖由業者提供)

搶手水岸挑高輕豪宅 潛銷至今已熱銷5成

水岸住宅大多規劃40、50坪，甚至百坪豪宅，門檻相當高，豐謙Vita規劃約37-50坪3-4房，無論是首購族或換屋族，都可以輕鬆入手。

總基地約1525坪，建蔽率僅25.94%，地上24層，眺望超高風景，挑高約3米3的大容量廣角空間，展現科技新貴的大氣與舒壓生活，陽光大四房有雙主臥雙衛浴設計，整體格局超齊備，建材採用日系精品INAX衛浴設備與世界名品ROMAN-RAX進口瓷磚，打造優質居家環境。

健康意識抬頭，豐謙Vita鄰近頭前溪壘球場、生態自行車道、水岸散步道，沿途綠地、藍天、青青河水，享受最自然的微風。更是明星學區，近東興國中、國小，康乃薾雙語學校、美國國際學校HCAS，是培養下一代最佳選擇。

舒適慵懶的生活居住空間，必是全家人最愛的談天地方。(圖由業者提供)

約9米7面寬，近挑高3米3，低台度大窗風景的大氣客廳。(圖由業者提供)

(中時電子報)