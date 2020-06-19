全球就算受肺炎疫情影響，經濟受到極大重創，但房地產業卻絲毫不受影響。在購屋考量上，許多人特別喜歡選擇重劃區的建案，原因在於街廓整齊、建築棟距大、綠地多，是不少首購族的首選，就以新北市三重仁義重劃區的「欣聯詠心」來說，首度公開即熱銷5成，正對6000坪的寬敞公園、便捷交通、成熟生活機能等優勢，讓「欣聯詠心」立刻成為三重的熱門指標個案！

完美格局打造坪數寬敞的視野與感受。/圖由欣聯詠心提供

現代人越來越重視居住品質，尤其住家附近的綠地面積及覆蓋率更是考量點之一，「欣聯詠心」就位於綠地比最高的仁義重劃區內，正對面即是6000坪的公園綠地第一排，側邊還是雙林蔭綠金角地的綠帶樹廊步道；交通的部份，更是近環快、國道、重陽橋、捷運三重國小站，鄰近台北市士林區，進到台北市區更只要5分鐘的時間，交通十分便捷，在地理條件上有極大優勢；附近商圈則有碧華、龍門、五華等熱門商圈，距離全聯購物中心也僅有約200米的距離，生活機能相當成熟。

此次特別請到豪宅大師簡俊卿親自設計。/圖由欣聯詠心提供

而這次特別邀請到豪宅大師簡俊卿，整體建築外觀講究極簡美學，以黑白對比的鮮明俐落風格，呈現出高端的時尚感，成為本區最吸眼球的知名地標，也大量引進綠色植栽打造高含氧量的浪漫花園，讓住戶光是在社區內就有身處綠色森林的自在感受。「欣聯詠心」的格局規劃為28.9-32.7坪的3房、23.5坪的2+1房，樓層規劃是地下4樓及地上12樓，並規劃67個平面車位，建材標配有日本林內牌三機廚具，以及嚴選德國hans grohe和美國Kohler衛浴精品、永欣隔氣密窗、STUDOR防疫吸氣閥、SHAPP抗菌電梯、防火鑄鋁雙面實木鋼板門等高規建材，提升住戶居住安全及便利性。

「欣聯詠心」10大必買特色/圖由欣聯詠心提供

專案經理林庭禾最後總結表示，「欣聯詠心」擁有多項必買特色，分別是戶戶大棟距，私密性佳且每戶皆有遼闊景觀、戶戶全面採光，以及擁有全齡化公設是樂活健康宅，且擁有藝術綠窗飯店門廳、地下迎賓停車門廳、無障礙車未使用、每戶超強彈性格局及防水10年保固，使此建案一推出即深獲當地居民喜愛，也是首購族首選，且一正式公開每週看房來客數即有50-60組客人，可見「欣聯詠心」的魅力實在不容小覷！

綠覆蓋率高、高效坪格局使「欣聯詠心」成為三重仁義重劃區的指標建案。/圖由欣聯詠心提供

(中時電子報)