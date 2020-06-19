如今身為電視球評的前NBA球員帕金斯，這下子完全把砲口對準厄文！面對厄文提出球員應該考慮不要參加復賽，甚至放話球員自組聯盟的「天真」想法，帕金斯除了再次痛批厄文思想混亂且沒領導能力，更把厄文比喻成為一隻只會倒著飛的鳥。

「假如現在把厄文的腦子塞到鳥裡面，猜猜那隻鳥會怎麼做？它會倒著飛，因為現在厄文思想混亂，也欠缺領導能力，」帕金斯說，「在過去兩個月他持續參加視訊會議，他可是球員工會副主席，很清楚談判過程，甚至還投票支持復賽。」

「從我的角度來看，就算我同意厄文不想參加復賽的想法，跟著他改變我的思考方式，」先前嗆過厄文應該退役的帕金斯表示，「你告訴我必須考慮不要參加復賽，也不要前往奧蘭多，但接下來的計畫是什麼？他根本一點想法都沒有。」

儘管到現在厄文都沒正面反擊過帕金斯，厄文的籃網隊友杜蘭特卻在推特上，轉發當年帕金斯出手籃外空心的超糗影片，擺明就在嘲諷帕金斯自己打球都不怎麼樣了，有什麼資格在那邊批評厄文，也表示杜蘭特力挺厄文相關言論的立場。

It’s all good Perk! Real NBA fans know you were one of the most lethal hoppers back in the day pic.twitter.com/8Pbdw5Am8H — Dr. Guru (@DrGuru23) June 17, 2020

(中時 )