巴西已成全球僅次於美國的新冠肺炎重疫區，迄今已有95.5萬人染疫，4.6萬人死亡。半世紀來為保護亞馬遜雨林挺身而出的原住民「卡亞波」（Kayapo）族酋長帕伊阿坎（Paulinho Paiakan），17日因新冠肺炎在醫院病逝，享年66歲。

據美國有線電視新聞網（CNN）的巴西台報導，帕伊阿坎在帕拉州南部的雷登卡奧市（Redencao）醫院病故。新冠病毒襲擊帕拉州後，迅速在當地原住民社區蔓延，多位部落耆老都敵不過新冠病魔。

據巴西衛生部表示，帕伊阿坎近日被轉至阿拉奎拉醫院（Araguia）的加護病房，

並在9日插管。

帕伊阿坎大半生都在為拯救亞馬遜雨林請命，他為此籌組跨國的原住民聯盟。他

最為人所知的事蹟是1980年代，抗議巴西政府為興建美山（Belo Monte）水壩 , 把居住當地的卡亞波族原住民強行趕離。他正告世界，興建水壩恐淹沒大片亞馬遜雨林。

(中時 )