據美國商務部與零售業分析公司統計數據顯示，中國大陸與美國因新冠疫情而陷入低迷的個人消費，在5月發生強勁反彈，美國5月零售額較上個月增長17.7%，大陸的京東商城在6月促銷首日的銷售額較去年同期增長70%。這種「報復性消費」顯然也受到補貼和降價等政策的支撐。

據《日經中文網》報導，美國商務部公佈的5月零售額（經季節性調整後）時隔4個月出現首度增加。由4月的創下歷史最大跌幅突然轉為增長，並創下自1992年開始統計以來的歷史最大增幅。

從商品種類來看，除了服裝環比增長290%之外，傢具增長90%，體育用品增長88%，均實現快速增長。百貨商場的銷售也實現了37%的增長。

報導說，4月和5月，美國不含汽車和汽油在內的零售額的網路銷售佔比均達到約3成，相比3月之前的2成多出現大幅增長。美國波士頓諮詢集團分析稱，熟悉網路的20～30多歲年輕人拉動了消費成長。

此外，5月美國實體店的銷售也有所增加。德克薩斯州等開始重啟經濟，零售店也從5月開始陸續開門營業。

據零售分析公司Placer.Ai分析，6月8日～14日，耐吉的門市客流同比減少32%，與4月底的同比下滑99%相比已實現快速回升。大型百貨商場梅西百貨集團（Macy’s）的首席執行官（CEO）傑夫．根內特表示，「重新開張的門市的顧客回流量超出預期」。

(中時電子報)