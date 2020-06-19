前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉也發起罷免時代力量議員黃捷。鳳山清「捷」隊表示，目前連署書破2萬份。網喊捷報：光復鳳山！讚啦。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》貼文表示，恭喜鳳山清「捷」隊連署破2萬份。並提到黃捷所說，他們根本無法成功，因為沒那麼簡單。粉專反問黃捷，若因為討厭韓國瑜，所以一定要讓他下台，即使韓市長的市政不是做得不好，所以討厭一個人就能夠罷免他，不是嗎？罷免不用理由，只要仇恨值夠高就好，這不是妳教大家的嗎？

網友紛紛貼文表示，「水啦！」、「鳳山人，大家站出來，不要讓外地的笑我們塑膠做的。」、「加油，別讓人笑我們鳳字不會寫。」、「鳳字再難寫，眾志成城一定沒問題。」、「光復鳳山！讚啦！」、「因為討厭韓市長所以要拉下台？沒是非拉仇恨，這種議員當然不留！」、「罷掉，清捷溜溜！」、「我會寫鳳山的鳳。」、「我不是鳳山區的，也想罷免黃捷。」、「鳳山的朋友好樣的，繼續衝。」

也有人感嘆說，「其實我問過民進黨支持的，他也說韓國瑜有在做事，可是就討厭他，只能感嘆，沒有是非了 ，這些綠思想。」

(中時電子報)