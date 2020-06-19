民視金鐘好戲《無主之子》演員李相林、孫綻17日到時尚大師梵緯老師直播節目中宣傳新戲，劇中兩人飾演從越南到台灣打拼的移工CP，相依相惜的模樣，讓梵緯老師直說兩人應該考慮交往，網友也敲碗要兩人直接結婚，令兩人哭笑不得。

不過相較黃鐙輝、李又汝在劇中有親密戲，梵緯老師疑惑李相林、孫綻戲裡怎沒親熱戲？李相林忍不住喊話說「人家在戲裡面只有17歲，當然是純純的戀愛」，孫綻馬上說其實應該可以設定18歲，「只是沒有跟編劇拜碼頭，才少了最精華的片段」，無厘頭回應讓全場捧腹大笑。

梵緯10多年前就認識李相林，知道她是非常認真的演員，過去跟孫綻在八點檔《大時代》合作過，沒想到看《無主之子》時一度認不出劇中漁工「阿海」跟女工「阿好」就是熟識的兩人，對他們實力派的演技驚艷不已，此外戲中一場孫綻與李相林離別的戲，光看片段就讓梵緯淚流不止。

李相林說，那場戲是因工作遭遇不平等待遇，突然要被遣返越南時，兩人被迫分開，撕心裂肺的感情要表現出很有Power；另外兩人劇中交談得用越南語，必須以流利的速度來交談才自然。孫綻說到當時真的有入戲，把李相林當成生命中最重要的人看待，下戲後還久久不能平復。兩人也在現場還原精彩片段，大獲網友好評。

李相林及孫綻在節目中邊吃越南美食，邊和梵緯老師分享拍攝花絮，兩人更默契地同穿白色衣服，讓梵緯老師忍不住虧「如果有交往要說，會替兩位保密的」。兩人首度為《無主之子》合作，孫綻誇讚跟李相林合作就收穫滿滿，他補充李相林的學習能力超強，不管是武打戲、哭戲到被越南台詞都非常厲害，而且還是劇組公認的語言小老師，如果越南語老師不在身邊，還會即時替別人解答，是值得學習的認真演員。《無主之子》全劇共分成上、中、下3集，從6/28起，每週日晚間10點於民視無線台播出。

(中時 )