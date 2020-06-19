金山警分局大鵬派出所日前利用勤區查察時同大鵬警友站站長李佩岑及展雲企業一同發放愛心物資予弱勢團體。

對於轄區有許多長期獨居的老者及中、低收入戶來說，都亟需社會大眾的關懷及援助，金山警分局秉持著「社區關懷、問安訪視」之精神，長期以來透過勤區查察方式，與地方里民互動關係密切，並引進各類民生物資及愛心，讓真正需要幫助的人得到適時的援助，一同持續扮演好「人民保母」及「愛心營站」的角色，讓愛在各個角落無所不在。

大鵬警友站及展雲企業得知大鵬所平日常不定時的訪視獨居老人，轄區內有多少弱勢族群，警勤區員警最熟悉不過，故與大鵬所勤區警員曹源中、游耀誠及江聰憲等一同至轄區訪視，期望這些物資能被善用，發放給需要的民眾，讓他們不管是在炎夏或是寒冬中也能感受到溫暖。所長吳振宗也向所內員警提醒，執行勤務中若發覺貧苦需協助之民眾應及時伸出援手或幫忙轉介社工或相關單位。本次發放愛心物資，大鵬警友站站長及展雲企業都覺得能為自己的家鄉盡一份心力，內心感到無比的充實及愉快，也約定爾後若有像這麼有意義的活動，歡迎警方邀約，將一起為弱勢團體服務。

金山警分局長陳永昌表示，適時的警民合作除了共同維護地方治安外，也可透過里、鄰長了解轄區上何處有民眾需要警方伸出援手，員警亦可利用勤區查察勤務中多加協助，讓轄區內處處充滿溫暖。

(中時 )