時序進入六月,啟動連任選戰列車的美國總統川普似乎諸事不順,兩本以他為主角的新書話題猛爆,還沒開賣就攻占亞馬遜暢銷排行榜。這兩本新書都由同一家出版商發行,其中,白宮前國安顧問波頓(John Bolton)的白宮回憶錄(The Room Where It Happened : A White House Memoir)登上暢銷榜第1名;另一本則是川普的姪女,瑪莉.川普(Mary Trump)的回憶錄(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯),描述家族如何造就這個「全世界最危險人物」,排名第5。兩本新書一本講國事、另一本講家務事,如今都面臨同樣處境:書還沒發,川普就喊告、要禁!

根據中央社,55歲的瑪莉是川普哥哥小佛瑞德.川普(Fred Trump Jr.)的女兒。她在書中詳述小時候在祖父母位於紐約皇后區的宅邸中所目睹情景,而川普與4名手足,就是在那成長。美國媒體(Daily Beast)14日率先在網站披露這本書內容,揭露「紐約時報」(The New York Times)贏得普立茲獎、有關川普財務與稅務的調查報導,主要的深喉嚨消息來源就是她。根據報導,川普考慮對瑪莉出版新書採取法律行動。

另據美國有線電視新聞網CNN報導,瑪莉擁有哥倫比亞大學文學碩士、紐約雅德菲大學(Adelphi University)心理學博士。出版商指出,馬莉將從心理學家角度的特殊見解,來處理從未披露過的事件和訊息。瑪莉表示,她花了多年時間研究川普和家族,她可能是川普霸凌行為的最初受害者。

這本書揭露許多川普家族的暗黑面,包括川普父親期望小佛瑞德.川普(Fred Trump Jr.)能繼承家族房地產事業,但小佛瑞德.川普個性熱情隨和,從各方面來看,他都不適合扮演殘酷的房地產大亨,而川普則很高興介入,竭盡全力證明自己是更應得的兒子。而當哥哥在家族企業繼承人中排名第一位時,小佛瑞德.川普成了一名航空公司飛行員,川普譏笑哥哥「你做的事和駕駛公共汽車有什麼區別?」。小佛瑞德.川普後來因酗酒併發症去世,年僅42歲,川普將哥哥去世當成一個客觀的課程,可以很好地反映自己,表示看著哥哥戒菸戒酒的掙扎,從他那裡學到了東西。

瑪莉書中還分享一則從川普姐姐瑪麗安·巴里(Maryanne Barry)的故事,川普年輕時與她的7歲兒子大衛(David)的接球遊戲,竟變成了一場殘酷的比賽,「川普不斷把球越丟越快,越來越難,直到後來聽到球撞到了大衛的頭,川普必須擊敗七歲的孩子」。

瑪莉表示,這種冷漠的天性使川普進入了自己的政治生涯。作為總統,川普非常殘酷地對待尋求庇護的移民子女,將他們與父母分開,並將他們關在籠子裡。在目前的大流行期間,美國有116,000多人死亡,他卻提倡未經證實的危險治療方法。

這兩本新書都由同一家出版商、賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)出版發行。其中,波頓的新書6月23日將出版,預料衝擊川普執政與選情。川普已經表示,波頓新書一出版就違法,美國司法部也已經向法院提告,以洩漏機密為由,請求法院下令波頓不得出版新書。瑪莉的新書則將在七月下旬出版,川普也考慮對瑪莉出版新書採取法律行動。

(中時電子報)