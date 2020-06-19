時序進入六月，啟動連任選戰列車的美國總統川普似乎諸事不順，兩本以他為主角的新書話題猛爆，還沒開賣就攻占亞馬遜暢銷排行榜。這兩本新書都由同一家出版商發行，其中，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）的白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir）登上暢銷榜第1名；另一本則是川普的姪女，瑪莉．川普（Mary Trump）的回憶錄（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯），描述家族如何造就這個「全世界最危險人物」，排名第5。兩本新書一本講國事、另一本講家務事，如今都面臨同樣處境：書還沒發，川普就喊告、要禁！

根據中央社，55歲的瑪莉是川普哥哥小佛瑞德．川普（Fred Trump Jr.）的女兒。她在書中詳述小時候在祖父母位於紐約皇后區的宅邸中所目睹情景，而川普與4名手足，就是在那成長。美國媒體（Daily Beast）14日率先在網站披露這本書內容，揭露「紐約時報」（The New York Times）贏得普立茲獎、有關川普財務與稅務的調查報導，主要的深喉嚨消息來源就是她。根據報導，川普考慮對瑪莉出版新書採取法律行動。

另據美國有線電視新聞網CNN報導，瑪莉擁有哥倫比亞大學文學碩士、紐約雅德菲大學(Adelphi University)心理學博士。出版商指出，馬莉將從心理學家角度的特殊見解，來處理從未披露過的事件和訊息。瑪莉表示，她花了多年時間研究川普和家族，她可能是川普霸凌行為的最初受害者。

這本書揭露許多川普家族的暗黑面，包括川普父親期望小佛瑞德．川普（Fred Trump Jr.）能繼承家族房地產事業，但小佛瑞德．川普個性熱情隨和，從各方面來看，他都不適合扮演殘酷的房地產大亨，而川普則很高興介入，竭盡全力證明自己是更應得的兒子。而當哥哥在家族企業繼承人中排名第一位時，小佛瑞德．川普成了一名航空公司飛行員，川普譏笑哥哥「你做的事和駕駛公共汽車有什麼區別？」。小佛瑞德．川普後來因酗酒併發症去世，年僅42歲，川普將哥哥去世當成一個客觀的課程，可以很好地反映自己，表示看著哥哥戒菸戒酒的掙扎，從他那裡學到了東西。

瑪莉書中還分享一則從川普姐姐瑪麗安·巴里(Maryanne Barry)的故事，川普年輕時與她的7歲兒子大衛(David)的接球遊戲，竟變成了一場殘酷的比賽，「川普不斷把球越丟越快，越來越難，直到後來聽到球撞到了大衛的頭，川普必須擊敗七歲的孩子」。

瑪莉表示，這種冷漠的天性使川普進入了自己的政治生涯。作為總統，川普非常殘酷地對待尋求庇護的移民子女，將他們與父母分開，並將他們關在籠子裡。在目前的大流行期間，美國有116,000多人死亡，他卻提倡未經證實的危險治療方法。

這兩本新書都由同一家出版商、賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）出版發行。其中，波頓的新書6月23日將出版，預料衝擊川普執政與選情。川普已經表示，波頓新書一出版就違法，美國司法部也已經向法院提告，以洩漏機密為由，請求法院下令波頓不得出版新書。瑪莉的新書則將在七月下旬出版，川普也考慮對瑪莉出版新書採取法律行動。

(中時電子報)