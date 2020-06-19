2011年美國與智利研究人員發現了一塊「神秘化石」，形狀極像洩氣的足球，科學家多年來百思不得其解箇中奧妙。一名德州大學（University of Texas）科學家盧卡斯˙勒德雷（Lucas Legendre）近日認為這是放氣的「卵」化石，可能是一種史前海洋生物，滄龍（Mosasaurs）所產下的，個體大小突破了軟殼卵可以生長的極限認知，也打破當時巨型海洋動物不下蛋的理論。

根據《BBC》報導，研究人員是在南極發現這個化石，猜測它屬於6800萬年前的巨大爬行動物產下的卵，尺寸為28厘米乘18厘米，是目前發現最大的卵化石。也是有史以來發現的第二大蛋，僅次於已滅絕的馬達加斯加象鳥的蛋。勒德雷博士說，能夠產出這種大小的卵，這種類型的動物至少有7米（23英尺）長，是巨大的海洋爬行動物。

研究小組認為，卵化石可能是滄龍所產下的。（圖／路透社）

這就是牠可能的長相。（圖／路透社）

他表示，儘管化石的大小屬於巨型恐龍體型的動物，但軟殼完全不同於恐龍蛋，它與蜥蜴和海蛇的卵最相似，最有可能是來自同一個棲息地的滄龍（Mosasaurs），「我們懷疑這些大型爬行動物產下的蛋，蛋殼很薄，產下後立即孵化。」

雖然仍不清楚卵是產於陸地或海上，而這發現挑戰了普遍認知「這種種類生物並未產卵」的觀點，也徹底改變人們對那時代海洋生物的看法。

滄龍屬（學名：Mosasaurus）是滄龍超科中的一個屬，也是最知名、發現最早、化石證據最多的一個屬，牠們是一群肉食性海生爬行動物。滄龍擁有巨大的頭部、強壯的頜部與尖銳的牙齒、具有鰭狀肢的，外形類似蛇，擁有極其細長的身軀；最大物種霍夫曼滄龍體長13~15米，是白堊紀後期海洋中最強大的掠食者。牠的化石發現地主要集中於西歐地區，尤其以荷蘭、比利時、德國為多。

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(中時電子報)