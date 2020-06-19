匯豐證券指出，股后矽力-KY長線可望成大立光之後、台股第二家百元級每股純益（EPS）企業，長線合理股價上看2,400元，超車美銀、摩根士丹利證券的1,900與1,888元，把股后目標價競逐戰推向最高峰，矽力-KY股價18日一度觸及漲停價1,850元，台股進入「不斷拉升千金高度」新局面。

台股股后過去也曾經締造過輝煌一頁，前股后漢微科2015年獲得數家外資喊「2」字頭目標價，股價成功站上2,000元大關，成台股史上首位突破2,000的股后，時隔五年，矽力-KY在美銀、大摩加上匯豐的推測股價競逐下，儘管離漢微科當年創下的2,585元股后天價紀錄還有好一段距離，但市場的情緒已正式被點燃。

值得留意的是，匯豐此次給予的推測合理股價乃是以推估未來五年本益比34倍，加上2020～2024年高達34％的獲利年複合成長率，作為計算假設基準。這在外資研究機構的基本面研究中，屬極罕見狀況（通常以未來一年預期本益比為主），然對於極少數成長潛力強大的高價股、尤其是IC設計領域，外資就可能看得更長遠，願意採用如此評價模式。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻，多次重申大陸半導體在地化的趨勢緊鑼密鼓進行中，矽力-KY就是其中一大受惠者；匯豐證券最新也強調此一論點，推估至2024年，矽力-KY於大陸電源管理IC（PMIC）市占由目前的1％增為5％後，同期間的每股純益年複合成長率便會超過三成。

在上述假設中，外資推估，矽力-KY於2020年每股純益是37.57元，2021～2023年分別是49.58、66.09、86.48元，令人驚喜的是，至2024年，矽力-KY將進化為台股中除股王大立光外，另一檔年度賺進10個以上股本的企業，每股純益是113.66元。

(工商 )