今年不只閏四月，可能還有兩個「中元節」！新冠肺炎爆發後掀起囤糧潮，業界傳聞有些食品大廠在春天時多賺了一個中元節，供貨給愛之味、味王、大茂等大廠的麵筋大王「谷王食品」（谷王），跟著「疫外逢春」，3月業績較去年同期增加2成。

營收增加本該開心，個性熱情健談的總經理高明泉，卻婉拒電視台採訪，理由是：「很多產業在受苦，講這個會被『搧嘴䫌』（台語，打耳光）」。高明泉不願張揚的背後，是因為類似疫情下那種「只求活下來的苦」，他嘗了十多年。

谷王生產的麵筋，無論吃葷吃素，不管大人小孩都吃過，位於嘉義的工廠年產上千噸麵筋製品，全台市佔率超過一半，也外銷美國、東南亞等華人市場。Q軟香甜的麵筋，是清粥小菜的良伴，高明泉辦公室貼了不少歌頌麵筋的現代詩，然而這個老祖宗留下來的營養食品，在生意戰場上卻是斑斑血淚。

曾由藝人胡瓜代言的愛之味「土豆麵筋」，用的是谷王食品製造的麵筋泡。（圖／翻攝自愛之味廣告）

「會做不如會賣，會賣不如會買……」高明泉搖搖頭，「傳統產業就是這樣，殺價就有客戶，其次才是品質。同業都靠殺價搶單，甚至放話看誰撐得住！麵筋賣一斤賠一斤，我很煩惱，再苦也只能自己吞。」

傳統麵筋市場通路價格戰，一打就是18年，「那時我只有一個信念：就是要活下來，公司一邊提高品質想辦法自動化，一邊省吃儉用、嚴控不必要費用，不敢加薪、不敢旅遊，別說董事長、就連我媽媽來工廠要拿一包麵筋，我都跟她收錢。」（待續）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)