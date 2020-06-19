年輕時的高明泉，從沒想過會踏入麵筋產業。「1982年，我預官退伍第7天，父親中風，從此放棄出國進修的念頭，留在嘉義。」當時，高明泉的叔叔接下經營不善的谷王工廠，看中他不怕生的個性，邀他入股、跑業務；高明泉和媽媽商量後賣掉田地，開始到谷王上班。

豈料自第二年起，身為股東的總經理及廠長陸續出走，還另立門戶打對台，高明泉這個小業務員臨危受命當起總經理，卻被外界看衰。

30多年前物資不豐，富含植物性蛋白的麵筋物美價廉，深受家家戶戶喜愛。而且，只需麵粉加水洗攪就能生產的麵筋，入行門檻不高，競爭家數多達30家。

麵輪油炸後，傾瀉而出的景象相當壯觀。（圖／宋岱融攝）

高明泉形容，各家麵筋廠了為搶市佔，殺得你死我活，簡直像春秋戰國，生意非常難做，他苦思後決定反其道而行，只用3成兵力去守傳統市場，7成重兵轉攻剛興起的罐頭加工麵筋市場，「傳統市場比加工市場大好幾倍，雖是兵家必爭卻無利可圖，希望讓谷王流血比較少！」

當時，所有麵筋工廠都是手工洗筋，品質不穩是最難克服的問題，加工市場雖然價格較好，但品質要求嚴格，廠商交貨的麵筋泡不但要軟要Ｑ，生產速度還得要快要穩，連工廠籃子都要求非不鏽鋼不可，能達到要求的麵筋廠非常少。

高明泉心知，要領先業界搶下訂單，就得將人工生產改成機械化，但台灣沒有麵筋相關的自動化設備，他花了數百萬元學費，在台灣找工程師研發機器，結果機器不良率太高，最後在日本找到類似可用的機器，慢慢導入使用，「手工年代，生產6公噸的麵筋要30人；半自動化後只要3人，差了10倍。」

另一方面，傳統麵筋市場通路價格戰，一打18年，苦撐到2006年，麵粉價格暴漲，早就殺到傷筋動骨的麵筋工廠紛紛不支倒閉。「我一直很懷疑，他們為什麼可以賣這麼便宜？直到他們全部倒了，我才知道他們也很辛苦，真的沒有賺錢，賠到退出市場。老實說，我沒有統一天下，谷王是活下來接收其他人的市場，市佔率才變第一。」高明泉苦笑。

成了最後勝利者的高明泉，話講得謙虛，他投資工廠的豪氣卻非同小可，「該花的錢要花，有些同業捨不得換油，麵筋炸起來就有油臭味，谷王天天換油，產品不會有油臭味；10年前花我5千萬做儲存槽、搞曝氣池，大家笑我笨，笑我一旦做不起來公司就倒了，但谷王訂單持續成長，廢水處理量不足，當初不做的話，現在可能像一些老廠因為環保問題而關廠了。」（待續）

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(中時電子報)