「吃麵筋好腦筋！」「要∼有土豆的喲！」電視上麵筋罐頭的廣告詞耳熟能詳，唱唱跳跳的明星雖然從胡瓜變成納豆，但30年來始終不變的Q甜滋味，陪伴你我長大。不說不知道，愛之味、大茂、味王等大廠的麵筋原料，都來自嘉義的麵筋大王「谷王食品」，一年營收2.5億元，年產上千噸麵筋製品，外銷美國、東南亞等華人市場。

距今約一千年前，北宋文人沈括在《夢溪筆談》中提到「麵中有筋，濯盡柔麵，則麵筋乃見」，白話就是加水洗攪，洗出白色麵筋團。如今，谷王只靠麵粉一種原料，就能變出好多項產品。

曾由藝人胡瓜代言的愛之味「土豆麵筋」，用的是谷王食品製造的麵筋泡。（圖／翻攝自愛之味廣告）

谷王工廠有5千坪，員工不到百人，製程早已半自動化，每天一早，高筋麵粉倒進機器內加水洗攪、發酵變麵筋糰後，再分切成顆粒、或捲成長條，經過水煮或油炸，就成了麵筋泡、麵輪、麵皮絲、麵腸、素排骨酥等產品；而洗筋時排出的澱粉水經過乾燥，則是米粉、河粉等食品加工所需原料，外銷香港上千噸。

在自動油炸機前，膨Ｑ的麵筋泡瀑布一湧而出，十分壯觀。另一旁的大型滾筒內，幾經翻騰後，麵輪從不同尺寸的孔洞掉出來，完成「大錢小錢」規格分類，非常有趣。

炸好後的麵輪進入長型滾筒機，透過不同尺寸的孔洞區分規格，大如乒乓球、小似50元銅板。（圖／宋岱融攝）

採訪當天，66歲的谷王總經理高明泉一聽到本刊記者喃喃自語「各大品牌的麵筋罐頭，嘗起來味道都差不多……。」他立刻解釋：「我不曉得食品廠配方是什麼，但我們交貨出去的麵筋泡，還是有差異。」隨即神神祕祕地拿出一本紀錄愛之味、大茂等品牌麵筋泡的油炸溫度表，「每家熟度要求不同，有的要炸全熟、有的七分熟，上次有位員工沒注意，炸過頭被退貨，還賠了50萬元。」

利潤低的麵筋，不良率超過1％就會賠本，谷王食品為維繫品質，只使用統一、聯華等大廠製造的美國春麥高筋麵粉。（圖／宋岱融攝）

「小麥是活的，它有酵素、會呼吸，每天都要小心！問題麵粉可能洗一洗變豆花，或是麵筋團看來正常，但炸出來的麵筋泡卻變龍眼乾不能賣！」高明泉解釋，麵筋利潤低，不良率超過 1 %，就會賠錢！所以他要求員工必須照他研究的SOP去做，廠內只用統一、聯華等大廠的美國春麥高筋麵粉。

但再小心也有意外，高明泉記得，有一次同樣的春麥高筋麵粉、同樣的溫度卻做不出來，員工覺得很奇怪，翻看生產紀錄、私下追查才發現，原來是大廠麵粉出問題，「大廠麵粉配方變了，卻沒跟我們說，誤摻了南美洲小麥，不同國家的小麥特性不同，難怪麵筋做不起來！」（待續）

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(中時電子報)