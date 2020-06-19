谷王食品專做麵筋產品，深受吃素者或佛教徒喜愛。總經理高明泉與太太原本也是虔誠佛教徒，但近年太太從佛教改信基督教。

8年前，太太發現腹膜癌後移居台北就醫，至愛徘徊生死邊緣的憂心，讓高明泉頭髮變白、人也瘦了，忙碌的總經理每周五下班後，趕坐高鐵離開嘉義工廠，北上陪伴照顧愛妻。「我們夫妻倆就是聽醫生安排、積極治療，彼此從來不討論病情，一開始在台北的租屋處還會煮飯，後來就不煮了，吃遍永康街上所有餐廳。我那時是努力過一天算一天，想說她可能明天就走了。」

「太太的老同學來看她，後來常常帶著牧師先生來替她禱告，太太在幾次度過難關後，病情漸漸穩定，她跟我說想受洗改信基督教，我也同意。」

家中有人生病，身為照顧者的苦，只有自己才知道。高明泉不曾怨天怨地，反而說自己很幸運，因為太太比他勇敢，生病也不會躲在家裡、自卑自憐，就算下一秒可能會昏倒要叫救護車，她還是努力過正常生活、有社交活動，「我陪太太去參加聚會時，別人問我你會不會無聊，我說不會，你們聊你們的，我喝我的咖啡，我最苦的時光都過了，怎麼會無聊？」

太太的病也改變高明泉，他不再戴以前喜歡的勞力士錶，改戴監控血壓的智慧手錶，「我現在比以前更健康，都要感謝我太太！她生病後讓我丟掉應酬，開始注重身體健康，每個周末陪太太去爬山，我們現在已經爬了一百個郊山了！以前年輕時太太說要牽手，我都說不要，在嘉義鄉下牽手多不好意思，現在我都牽她的手慢慢走，每一次牽手都很珍惜。」（待續）

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(中時電子報)