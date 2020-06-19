由東協十國發起，邀請大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭以及印度（印度已宣布退出）共同參加的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）力拚今年完成簽署，由於RCEP會員國占台灣對外貿易將近6成，可說是台灣最大貿易夥伴，未來這些會員國之間將享有貿易免稅優惠，台灣產品進入這些市場都還要先繳交一筆關稅，必然會大幅削弱台灣產品在這15個市場的競爭力。

工總理事長、台塑集團總裁王文淵日前表示，擔心RCEP今年底簽署後，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等的對待，不利台灣產業競爭。

他以石化業為例，指出現在台灣出口到大陸或東南亞平均關稅大約是6.5%，日本、韓國都比台灣低，接下來隨著RCEP即將簽署，包括東協十國，以及大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭都包含其中，彼此可享零關稅，而台灣被排除在外，對於台灣石化品外銷恐帶來致命傷害。身兼工總理事長的王文淵已多次公開表態，希望政府要趕快簽RCEP。

不過，實務上，RCEP還在協商之中，必須要等到原始發起國家之間完成協商及正式生效後，其他國家才能在第二回合申請加入。

然而，依慣例新會員的加入必須獲得所有會員國的同意，大陸是RCEP的成員，換言之，如果想要大陸同意台灣加入RCEP，可能會面臨大陸要求先協商完成「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」及後續的協議。

但是，ECFA是在世界貿易組織（WTO）架構下的兩岸臨時性經貿互助性協議，並不是正規的自由貿易協定（FTA），這種WTO架構下的臨時協議有一個10年的要求，就是10年內要簽署成為正規FTA，今年就是10年到期，當前兩岸關係冰凍，就算大陸沒有提出終止，如果任何一個WTO其他會員提出來，比如韓國向WTO提出台灣工具機出口到大陸關稅比較低，ECFA就會被WTO要求終止，大陸可能就順勢讓ECFA終止。

如果ECFA終止，台灣想要加入RCEP等多邊自由貿易協定就更難上加難，台灣經貿被邊緣化、產業出走的問題就會更加嚴重。

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(中時電子報)