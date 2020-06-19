曾橫掃台灣的日式拉麵，經過幾年發酵蛻變，進階成2.0版，增加配料、使用高級食材營造新奇，宣告拉麵進入全方位的美味饗宴。

由日本九州大分縣老字號拉麵品牌，與微風集團技術合作創立的「魂麵」，強調十二道獨門工法製作Ｑ彈有嚼勁的麵條，高湯以大火熬煮近八小時、呈現乳白色並帶有豚骨湯頭的核心精華，入口卻不覺渾厚，展現日本職人精神。

品嘗「唐揚雞」時，建議撒上日本百年老店「八幡屋礒五郎」的七味粉提味。（120元）（圖／張祐銘攝）

魂麵將高級的和牛、魚子醬與北海道馬糞海膽鋪在麵上，堪稱新派拉麵中的勞斯萊斯。「魚子醬A5山形和牛拉麵」選用日本三大和牛之一的山形「米澤牛」，炙燒三至五分熟，豪氣地鋪在碗上，綴上法國魚子醬後上桌。比臉還大的和牛肉片不僅視覺效果強烈，上桌時還能聞到陣陣油脂香氣。

刻意將韭菜豬肉口味的「煎餃」煎到金黃酥香，讓口感更加酥爽。（100元／5個）（圖／張祐銘攝）

能一次嘗到兩排北海道馬糞海膽與鮭魚卵的「北海道馬糞海膽拉麵」，則搭配滋味較清甜的醬油高湯，更凸顯海味的鮮美，頂級豪邁的奢華手筆，堪稱拉麵界的空前。

「魂麵」以木質調為主的空間，充滿日式氛圍。（圖／張祐銘攝）

店名：魂麵（微風南山店）

電話：（02）6636-1288

地址：台北市信義區松智路17號5樓

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(中時電子報)