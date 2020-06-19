竟然有老闆在菜單上標示自己的拉麵是「雷」？！這間「柑橘—Shinn」吸引許多人一探究竟。

「青菜蘿蔔各有所好，所以我們設計了從濃到淡、多種口味的拉麵與湯頭，並調查客人的接受程度，即便是『雷級』的超濃雞湯款，還是受到近四成的客人喜愛。」店長Alvin說。

「醬油油麵」的醬汁類似老滷概念，不斷在老醬油中加入新醬油，熬煮出甘醇風味。（170元）（圖／于魯光攝）

「柑橘—Shinn」結合日本烹調技術與台灣食材，用台灣盛產的柑橘取代日本拉麵常見的柚子，熬煮成醬後加入雞高湯，製作出帶有果香、很有記憶點的柑橘系拉麵。

「雞白湯柑橘蛤蜊拉麵」加入柑橘與檸檬中和解膩，能喝到清甜鮮嫩的雞肉味與蛤蜊精華。（260元）（圖／于魯光攝）

湯頭的濃淡程度，在於雞湯與柑橘醬的比例。清澈的「柑橘鹽味拉麵」，搭配用柑橘醬汁醃漬的柔嫩舒肥雞叉燒，一口咬下，滿嘴都是誘人果香；超濃郁的「濃厚柑橘蛤蜊拉麵」，湯頭質地類似玉米濃湯，厚實濃重的雞鮮味四處飄香。客人除了能挑選麵條的粗細、軟硬程度、配料選擇，還能決定新鮮柑橘片及麵條在湯中浸泡的時間，百分百客製屬於自己的夢幻拉麵口味。

「Mini叉燒飯」利用炙燒過的叉燒碎肉搭配美乃滋，香氣令人食指大動。（60元）（圖／于魯光攝）

小小的「柑橘—Shinn」僅有14個座位，曾有客人創下排隊2小時才吃到拉麵的紀錄。（圖／于魯光攝）

店名：柑橘—Shinn

電話：（02）2755-6705

地址：台北市大安區仁愛路四段228-6號

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)