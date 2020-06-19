原本經營滷味店的沈東明，想讓宜蘭的消費者吃到好吃、吃得飽又不貴的日式拉麵，便開設了「鬼匠拉麵」，且突發奇想，用超大分量的肋排入菜，打造「鬼爪拉麵」、「鬼武士拉麵」、「神盾拉麵」等暴力級拉麵，在網路上掀起打卡熱潮。
「鬼爪拉麵」與「鬼武士拉麵」使用的是靠近胸骨、骨頭粗大、宛如爪子般的肋排，兩者差異在於分量，前者約四百多克，後者則加倍；「神盾拉麵」更加驚人，豬肋排經過滷製與烹調後，仍有逼近一公斤的重量，一上桌就讓人驚呼連連！別以為噱頭不等於美味，肋排都先用辛香料及特製滷包滷製後，塗上帶有甜味的烤肉醬烘烤，上桌前，再撒七味粉、芝麻、蔥花，表皮吃起來酥香、肉質柔嫩多汁，再搭配以蔬果為基底的湯頭，分量真的驚人，一碗可能要兩人以上分食才能完食！
店名：鬼匠拉麵（宜蘭總店）
電話：（03）931-4135
地址：宜蘭縣宜蘭市光復路38號
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(中時電子報)
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