在因緣際會下愛上日式拉麵、進而開始研究的「秀麵尊」老闆陳詠湛，認為拉麵最重要也最精華的是湯頭，所以特地到日本考察請益，經過自己的嘗試與調整，用「混湯」的方式呈現出濃郁的豚骨湯頭。
「我只用純豬頭骨與腿骨熬湯，第一次要熬八到十小時，湯撈出後，再將骨頭敲碎續熬兩次，最後將三鍋湯混合起來才是成品。」三鍋湯各有不同濃度、味道、營養成分與顏色，混合後呈現濃稠的乳白色，可以喝到厚實的風味與豐富的膠質。
陳詠湛還使用長時間反覆熬煮的黑蒜油以及花椒油來製作「黑．秀拉麵」與「赤．秀拉麵」兩款招牌商品。建議先單喝豚骨湯，感受油脂與骨髓的香氣，再將黑蒜油或花椒油與湯頭充分拌勻後嘗一口，佐以Q彈有勁的特製細麵條、滷得入味的叉燒肉、與一整顆咬下會爆漿的香甜溏心蛋，就能適時地中和油膩感。
店名：秀麵尊（藍花楹店）
電話：（04）2203-2188
地址：台中市西區西屯路一段210號
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(中時電子報)
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