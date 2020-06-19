在因緣際會下愛上日式拉麵、進而開始研究的「秀麵尊」老闆陳詠湛，認為拉麵最重要也最精華的是湯頭，所以特地到日本考察請益，經過自己的嘗試與調整，用「混湯」的方式呈現出濃郁的豚骨湯頭。

「我只用純豬頭骨與腿骨熬湯，第一次要熬八到十小時，湯撈出後，再將骨頭敲碎續熬兩次，最後將三鍋湯混合起來才是成品。」三鍋湯各有不同濃度、味道、營養成分與顏色，混合後呈現濃稠的乳白色，可以喝到厚實的風味與豐富的膠質。

冰花造型「煎餃」的內餡打成泥狀，吃起來綿密帶些辣度，不用蘸醬就夠味。（65元／5入）（圖／于魯光攝）

陳詠湛還使用長時間反覆熬煮的黑蒜油以及花椒油來製作「黑．秀拉麵」與「赤．秀拉麵」兩款招牌商品。建議先單喝豚骨湯，感受油脂與骨髓的香氣，再將黑蒜油或花椒油與湯頭充分拌勻後嘗一口，佐以Q彈有勁的特製細麵條、滷得入味的叉燒肉、與一整顆咬下會爆漿的香甜溏心蛋，就能適時地中和油膩感。

宛如黑金的黑蒜油帶有濃而不嗆的蒜香，為「黑．秀拉麵」增添多元層次。（180元）（圖／于魯光攝）

「秀麵尊」充滿老宅簡樸氛圍。（圖／于魯光攝）

店名：秀麵尊（藍花楹店）

電話：（04）2203-2188

地址：台中市西區西屯路一段210號

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(中時電子報)