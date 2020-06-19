日本人瘋迷珍珠奶茶，各種料理都能將它入菜，由日籍老闆森本貫也開設的「森本家拉麵」，甚至研發了「珍奶拉麵」。雖然看到菜名會讓人嚇到吃手手，但其實就像吃一般的拉麵，不論加了黑糖的黑珍珠，還是灑上鹽的白珍珠，咀嚼時依然能感受到珍珠的味道，卻不突兀。

「熊本冠軍拉麵」上頭擺放切達起司片，濃郁的奶香讓整體口味更豐富，是拉麵師傅大石明治傳授給森本貫也的獨門口味。（230元）（圖／于魯光攝）

其實，這間店是台北市中山區知名「玫瑰緣別館」的獨立店，用來實踐森本貫也所研發的麵款。二十二年前，森本貫也特地向獲得日本《電視冠軍》的「拉麵王」大石明治拜師學藝，迄今店內麵條堅持手製，用日本與台灣麵粉調配黃金比例、經過七次的滾碾，口感比一般麵條還要Ｑ彈帶勁。

裹上自調天婦羅粉油炸的「炸豆腐」，外脆內嫩。（70元）（圖／于魯光攝）

湯頭和叉燒也是森本家拉麵的自信之作。豬大骨必須經過汆燙，切成小塊熬燉至少十小時，再加入豬油、絞肉煮個三至五小時，能喝到豬骨的濃、吃到豬肉的香與豬油的潤；叉燒則是用中藥、蔥、薑等與大量梅花肉滷製而成，口感扎實帶有醬香。

「薑汁透抽」是將新鮮透抽汆燙後淋上薑汁，凸顯鮮甜海味。（110元）（圖／于魯光攝）

「森本家拉麵」的裝潢與用餐環境，充滿日本傳統拉麵店氛圍。（圖／于魯光攝）

店名：森本家拉麵

電話：（02）2393-1511

地址：台北市中正區忠孝東路二段134巷20號

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)