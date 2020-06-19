小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】北市飯店 停業潮恐如雪崩

國境遲遲未開，旅宿業龍頭晶華酒店董事長潘思亮昨天表示，台北市內的國際觀光飯店呈「斷崖式的衰退」，目前住房率僅2成，預言「北市飯店停業恐怕越來越多」，在邊境管制解除前「停業潮」將難以停歇，時間表只有老天知道。

【2】台灣 不對川普胃口！

美總統大選逼近、陸美角力白熱化關鍵時刻，前白宮國安顧問波頓發表新書投下震撼彈，揭露川普總統諸多外交決策內幕，稱川普去年6月曾「懇求」大陸國家主席習近平採購更多美國農產品，助他打贏連任選戰。波頓還說，川普以「筆尖」和「辦公桌」形容兩岸實力懸殊，指「台灣特別不對川普的胃口」。

【3】監院副院長爆黑馬 黃健庭出任

蔡總統今將約見並公布監委被提名人名單，前總統府祕書長陳菊出任監察院長，並兼首屆國家人權委員會主委，副院長爆黑馬，由前台東縣長黃健庭出任。國民黨昨表示，一旦黃健庭接任，國民黨將考慮開除其黨籍。

【4】藍控集智館 吃政府1.7億標案

投石、幫推兩家公司在蔡英文2016就職總統後，4年內拿到34件政府標案，金額逾8000萬，文化總會祕書長林錦昌、副祕書長李厚慶遭質疑是幕後藏鏡人。國民黨文傳會副主委黃子哲昨加碼爆料，與林、李同為「台灣在地希望協會」理監事還有綠營大將梁學渡，梁的「集智館文化有限公司」近5年已接了23件政府標案、1.7億元。

【5】台大拍痰團隊 與閻羅王拔河

新冠肺炎肆虐，醫護團隊成為守護病患最大力量，而病毒量最多的痰液最讓人恐懼，但若不拍出來，將增加病人感染機會。為救治Ａ先生，台大首度組成「拍痰團隊」，不僅護理師，連主治醫師、Ｘ光檢驗師、清潔工都成拍痰大隊一分子。台大副校長張上淳形容，這是「一腳踏進鬼門關」，靠著醫護團隊努力「與閻羅王拔河比賽，才終於把患者成功拉回來」。

(中時電子報)