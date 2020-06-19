台南市南瀛天文館端午連假期間推出多項親子同樂活動，27日夜間更安排45cm杜普森望遠鏡進行天文觀測及科普講座。（台南市南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南瀛天文館端午連假期間推出多項親子同樂活動，27日夜間更安排45cm杜普森望遠鏡進行天文觀測及科普講座。（台南市南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

學習天文常識也可以結合實境遊戲？台南市大內區南瀛天文館25日至28日端午連假期間推出多項親子同樂的活動，有實境解謎、香包DIY、免費EC鋼彈組裝DIY，為配合防疫新生活運動，鼓勵民眾分散人潮，推出星象劇場第1場、天文展示館10點前入館買一送一早鳥優惠。

南瀛天文館將於暑假天文嘉年華期間推出實境解謎活動，端午節連假期間推出Beta版供民眾免費試玩，只要於FB按讚即可免費索取題目進行挑戰，過關還能獲得小禮物喔。

大受好評的EC鋼彈，填寫問卷就能免費組裝帶回家，此外還有香包DIY、行星衝衝衝等應景活動銅板價就能體驗，27日周六下午於賽堤廣場推出精彩泡泡秀。

端午連假期間到南瀛天文館，星象劇場09：30第1場次及天文展示館10點前購票享有買一送一的超值優惠；中午加開12：30場次，播放《2D極地企鵝上太空~還有熊》，10：30、12：30、14：30場次則搭配特別導覽節目《木土雙衝》透過導覽員的精湛解說來了解「衝」的來龍去脈。

搭配端午連假活動，27日夜間更安排45cm杜普森望遠鏡進行天文觀測及科普講座，除了開陽雙星、鬼宿星團、輦道增七等觀測目標外，運氣好的話說不定還可以用肉眼捕捉到牧夫座流星雨。

(中時 )