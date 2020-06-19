恆春鎮長將於8月22日進行補選，除縣議員陳文弘、鎮代表陳進興都表態參選外，獨立書店老闆娘郭德慧也釋出「帶子參選」意願，身懷六甲的她笑稱，她不懂政治，但她知道孩子需要什麼未來。（謝佳潾攝）

恆春鎮長將於8月22日進行補選，目前縣議員陳文弘、鎮代表陳進興都表態參選，但同屬民進黨的2人僅1人登記黨內初選，令人霧裡看花，不過震撼彈卻是獨立書店老闆娘郭德慧釋出「帶子參選」意願，身懷六甲的她笑稱，她不懂政治，但她知道孩子需要什麼未來。

郭德慧是高雄人，4年前與先生林彥廷南下恆春開獨立書店，雖然錢賺不多，但因為「真的喜歡這個地方」，所以選擇入籍恆春，她笑說，在恆春開書店絕對不會成為營利事業，但她就是喜歡透過書店辦講座來探討關於恆春的各式議題，並從中反思問題。

「利來得太快，是恆春的問題。」她說，恆春是觀光大鎮，大家多把焦點放在遊客多寡而少關注旅遊品質，如今國旅夯，不少業者見人潮如錢潮般湧入，喜不勝收，但等他國開放旅遊後，有誰想過還會有多少人來墾丁，多數人在生意瞬間太好時會迷失其中，忘了替未來鋪路。

除辦講座反思問題外，郭德慧也積極參與地方活動，去年好評如潮的半島歌謠祭就是出自她與友人的策畫，她感動地說，恆春的本質真的很好，有山有海有文化，可惜在發展上有如「很棒的運動員但雙腳被綁住」，太多的人情與包袱，讓他停滯不前。

「希望孩子生長的環境能更好。」她說，將把對恆春的愛延續給腹中的孩子，女兒出生後他們依舊定居恆春，但當鎮長當選無效案定讞後，她萌生選鎮長的念頭。

她笑說，參選這件事嚇壞周遭親友，但她想告訴大家，政治是眾人的事，即使不關心政治，政治仍然影響著我們的生活。她希望以行銷及主動出擊的模式活化地方，改變恆春長久以來的政治僵局。

她強調，自己不懂政治，也不想玩政治，所以不會提出聳動跟不切實際的口號來拉票，她要做的是「給恆春一個溫柔的新生」，藉由了解與共識創造居民們心中的理想南國生活。

(中時 )