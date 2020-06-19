今年南州國中的畢業典禮是首次由畢業生全程策畫，他們不僅安排一系列活動，更結合理念課程「數位工藝」用雷切技術製出兼具創意與高精緻度的「郵輪邀請卡」。（謝佳潾攝）

6月進入畢業季，南州國中12名畢業生忙翻天，但卻忙得開心不已，因今年的畢業典禮是校方首次交由畢業生全程策畫，他們為自己一生一次的國中畢典安排一系列活動，還結合理念課程「數位工藝」，用在校所學的雷切技術製出兼具創意與質感的「郵輪邀請卡」，成功引起討論。

南州國中校長黃彗瑄指出，年初因疫情關係延長寒假，導致今年的畢業典禮也延後至6月24日，而國中會考在5月16結束，所以學生的「空窗期」長達1個多月，而為讓學生有點事做，就想著讓他們策畫自己的畢典，沒想到引起熱烈迴響。

黃彗瑄說，只要是有興趣的事，學生的動員能力真的很強，消息一釋出後學生即開始天馬行空想像著自己的畢典，最後大家定調主題為「啟程」，並以船的意象象徵帶領畢業生航向未來，而她則建議學生用雷切做「船票邀請卡」，結合在校所學很有意義，但沒想到學生進階做出「郵輪邀請卡」。

以郵輪形狀雷切出的精緻邀請卡，是由畢業生顏呈恩、陳佳瑩製作，她們說，想把自己的畢典當成「郵輪派對」，所以邀請卡的視覺效果要很明確，因此就算被退件10多次，他們也堅持做到好，幸好成品大受歡迎，近2周來做了2、300張，近日還增件中。

畢典籌備小組組長陳琦融說，往年參加學長姐的畢典，都是單純頒獎很傳統也很制式，她希望自己的畢典可以很特別又有紀念性。

(中時 )