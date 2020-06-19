這幾日網路上瘋傳一組寶寶照片，一個被說像衛福部長陳時中，另一個則被說像韓國瑜，照片不斷被轉傳，而寶寶的媽媽也得知此事，不捨兒子未來可能因此遭霸凌，呼籲大家不要再散播分享，也將對盜圖者及散播者提告。

一組寶寶的照片在臉書瘋傳，PO文寫道「最近台灣最紅的兩個人，一個部長，一個前市長」，遭指像陳時中及韓國瑜。

其中被說像韓國瑜的寶寶媽媽，出面表示對此感到難過，也擔心小孩的未來，若未來成長道路上，此事又被翻起，是否會遭到霸凌？自己的小孩被拿來消費，對父母來說情何以堪？甚至那些令人痛心的留言，說孩子「看起來沒人緣」「懷孕時應該看看美好的事物」「孩子未來可憐」，情何以堪。

該名母親希望大家能有同理心，孩子是無辜的，都是父母的心頭肉，誰都不想自己的孩子被傷害，已委託律師對於盜圖者及散播分享者撰寫訴狀，並進行提告，呼籲大家勿再散播分享別人家的寶貝們。

有轉PO的網友看到該名媽媽文章，在底下留言表示歉意，解釋第一時間是覺得小朋友很像很可愛，沒多想就發文了，了解事情後也在第一時間刪除文章。另外，有不少人支持提告，表示「看到盜圖真的超無恥的」「那位網友真的很誇張」。

媽媽出面痛斥盜圖網友，並請律師提告。（圖／摘自臉書）

(中時電子報)