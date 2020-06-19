潮州國中在今年的科技教育創意實作競賽表現傑出，1金1銀1銅1佳作的獲獎數居全台之冠，完全打破「屏東是科技沙漠」的刻板印象。（謝佳潾攝）

潮州國中在今年的科技教育創意實作競賽表現傑出，1金1銀1銅1佳作的獲獎數居全台之冠，不僅打破「屏東是科技沙漠」的刻板印象，更令人看見屏東囝仔的素養培育有成，12名學生半年來捨棄假日玩樂時間，不斷挑戰自我激發解決問題的能力。

潮州國中科技中心主任李恆嘉指出，外界對偏鄉的科技教育多少有刻板印象，會認為偏鄉資源少、師資又不足，所以成效可能有限，不過今年的全國性科技教育創意實作競賽徹底打破大家的刻板印象，屏東學子拿到最多獎，而潮州國中更是居冠，不過最令人驕傲的是學生素養養成。

李恆嘉說，科技中心成立2年來，都是讓學生自主報名學習，去年底有20名學生報名，但在經一番「考驗」後，如得利用假日甚至寒假時間到校學習，以及要一直修改比賽作品等，最後只剩下12名學生，而他們也許不是最強的，但卻是最有毅力的。

他說，生活科技教育就是要培養學生有毅力去解決問題，其實培育學生思考邏輯不難，是要動手去做、且途中發生問題後還不放棄繼續做，才是最難的，所以這次的好成績更是體現出他們永不放棄的精神，從提報企畫入選到決賽成果出爐，整整半年時間，他們全心全意投入。

他感性地說，也許大家都會說「偏鄉孩子獲獎好難得」，但在他看來，偏鄉孩子只是刺激不夠、視野未被打開，他們的本質與都市孩子無差異，素養還可能更好。

(中時 )