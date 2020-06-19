因應新冠肺炎疫情，日本禁止111個國家和地區民眾入境，現在安倍政府擬部份鬆綁商業人士來日限制。日本首相安倍晉三昨 (18)日表示，將開放泰國、越南、澳洲、紐西蘭4國商業人士入境，而台灣已確定未進人開放的首波名單。

日媒《共同社》報導，安倍昨在新型冠狀病毒感染症對策總部會議上表示，將與疫情已穩定下來的泰國、越南、澳洲、紐西蘭，推進作為特例讓人員往來成為可能的磋商和協調，他還談及將依次擴大對象國家和地區。日本政府之後還考慮在確認疫情的同時，將對象範圍擴大至美國、中國大陸、韓國等。

台灣未能納入第一波入境，台灣哈日族大失所望，但朱學恒卻發出不同的聲音。他昨晚在臉書上這樣評論，「看了目前東京病例的狀況後，台灣不在第一波開放名單中，讓人不禁想要謝謝安倍晉三」。

儘管台日兩國友好，但對於安倍政府的作法，網友們紛表不意外，「拜託！日本是標準的牆頭草的國家，慢慢看下去吧！」、「再怎麼讚揚台灣，也敵不過國際情勢，標準的日本做法」、「果然是台日友好，不開放是友台表現」、「感謝小口罩安倍放過台灣一馬⋯」、「拐彎跟台灣政府說我不想得罪中國」、「日本保護臺灣免受疫情影響…」、「日本不知道Taiwan can help？」、「以現在日本這種搞笑程度還是先不要」、「熱臉貼人家的冷屁股」、「是因為不相信台灣防疫嗎？」。

(中時電子報)