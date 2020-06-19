上波PChome 24h購物一口氣開賣6顏色的中衛口罩被秒殺，今將開賣4品牌的口罩，其中包括中衛，此次有軍綠、薰衣草紫和櫻花粉3種顏色可選擇，另光南也將開賣醫用口罩，相關通路的販售價格、品牌等細節，《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●PChome 24h購物

今下午開賣匠心、KOL、摩戴舒和中衛的口罩，每人限購1組。匠心、KOL、摩戴舒成人醫用口罩，依不同組合，價格從500元到950元不等，而中衛口罩則開賣軍綠、薰衣草紫和櫻花粉等3色，盒裝50入，1組2盒，售600元，詳細開賣時間，將再公布於網站。

●墊腳石購物網

明（20日）將開賣中衛口罩，「古銅黑」盒裝30入，售價260元；「麥飯石灰」5片裝，售價69元。

●蝦皮 24h

每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。

【超市賣場】

●全聯福利中心

部分門市有販售深丹寧色的中衛口罩，1包3入，售價39元，每人限購1包，可能會放在結帳櫃台附近。

●光南大批發

今起全台光南門市陸續開賣「順易利」成人醫用口罩，盒裝50入，原價350元，搶購特賣價269元，各門市確切到貨時間，「須視物流公司的配送狀況而訂」，另光南線上購物也已開賣醫用口罩，不限購買數量，但超商取有材積限制，因此單筆最多只能訂12盒。

(中時電子報)