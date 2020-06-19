高雄市長補選將在8月15日進行投票，而傳出民進黨徵召的前副閣揆陳其邁的競選團隊有意找時力高雄市議員黃捷擔任發言人，黃捷回應還在討論中，桃園市議員王浩宇則認為，陳其邁應找跨黨派人選組「高雄隊」，而相關言論則被部分網友翻譯，「為什麼不找我？」。

對於陳其邁找她擔任發言人，黃捷18日公開回應指出，「目前還在討論中，但只要能幫助高雄市政，都不會排斥，有結果也會對外公布」。而王浩宇昨也在臉書貼文解釋「為什麼要找黃捷？」。

王浩宇臉書。(圖/翻攝王浩宇臉書)

王浩宇說，很多綠營的朋友，特別是台灣基進的支持者，情感上無法接受，最主要的原因是「黃捷2018年並沒有在市長選舉表態」，但他(王)個人覺得，這樣的安排沒有問題。他進一步解釋，6月6日罷免並非民進黨的勝利，而是高雄人的勝利，民進黨應該謙虛容納所有民意，包含這次罷韓功臣「台灣基進」跟獲得淺綠年輕人支持的「時代力量」。

他直言，補選的投票率很低，多一個黨派的表態支持，就會讓高雄更團結一點。面對罷免後的撕裂，其邁現在應該組成的是跨越藍綠的「高雄隊」，未來若勝選，市府團隊納入不同黨派的聲音，才是對高雄最好的選擇。

相關言論在網路上引起討論，「白話翻譯：為什麼不找我」、「不然要找你？」、「不培養她，難道培養你？」、但也有網友認為「王浩宇這次怎麼那麼中肯？」。

PTT網友留言。(圖/本報資料照)

(中時電子報)